مرت أسابيع منذ بدء الهجوم الروسي على مدينة ماريوبول، وما زالت حكومة أوكرانيا تقول إن المدينة لم تسقط بعد.

الميناء الرئيسي على الميناء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا أصبح بشكل متزايد رمزًا لكل من المقاومة الأوكرانية والأهداف العسكرية الروسية.

المسؤولون الأوكرانيون يرون المدينة كرمز للقتال البطولي، مع قول مساعد للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على فيسبوك إن وحدتين مختلفتين تدافعان عن ماريوبول تمكنتا من الارتباط ومواصلة قتالهما.

واحدة من تلك الوحدتين نشرت رسالة تقول فيها إنها "لم تتخل" عن مراكزها.

واتهم الرئيس زيلينسكي روسيا باستخدام "قنابل الفسفور والأسلحة الأخرى المحظورة من قبل القانون الدولي". ولم تتحقق الولايات المتحدة أو فرق CNN من أن هجمات مشابهة قد حدثت فعلًا، ولم تظهر صور تؤكد قطعًا ذلك الأمر، كما أن روسيا تنفي امتلاكها أسلحة كيماوية، لكن سواء كانت هناك أسلحة كيمياوية أم لا، فإن الدمار في ماريوبول مروّع.

وقال العمدة إن أكثر من 90٪ من البنية التحتية للمدينة تضررت أو تدمرت، ويقول المسؤولون إن القوات الروسية قطعت الإمدادات المهمة، بما في ذلك المياه والغذاء.