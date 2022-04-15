تحدث مذيع CNN، جيك تابر، في مقابلة حصرية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القصر الرئاسي في كييف، وسأله عما إن كان يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم سلاحًا نوويًا، وما إن كان قلقًا من ذلك.

وقال زيلينسكي إنه يعتقد "أن على العالم كله، كل الدول، يجب أن تكون قلقة. لأنك تعرف - قد لا تكون هذه معلومات حقيقية لكنها قد تكون صحيحة أيضًا".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلًا "عندما يبدؤون في التحدث عن المعارك أو الأعداء أو الأسلحة النووية أو بعض القضايا الكيمياوية أو الأسلحة الكيمياوية.. يمكنهم القيام بذلك".

وأضاف "فبالنسبة لهم، لا تعني لهم حياة الناس شيئًا، لهذا، يجب أن لا نخاف، ولكن كونوا مستعدين. هذا ليس سؤالًا لأوكرانيا، وإنما للعالم كله، هذا ما أعتقده".