تحدثت مذيعة CNN، بولا ريد، مع ناقد بوتين منذ فترة طويلة وبطل الشطرنج السابق غاري كاسباروف، بشأن المخاوف حيال التصعيد المحتمل في أوكرانيا، بما في ذلك احتمال استخدام روسيا للخيارات النووية.

وقال كاسباروف إن كانت العقوبات المفروضة حاليًا، أو "حتى 50٪ من العقوبات منها، إن كانت قبل 8 سنوات ، قبل 8 أشهر ، ربما حتى قبل 8 أسابيع، قد يكون لها تأثير مختلف ، ربما كانت قد تنقذنا من هذه الحرب المروعة".

وأضاف "لكن كما قلت نحن الآن في موقف اتحد فيه العالم الحر. يتم تسليم أسلحة لأوكرانيا، يتم تشديد العقوبات، ولكن ، مرة أخرى ، كل شيء يتعلق باستجابتنا. ولكننا ما زلنا نتحرك لتحقيق هدف استراتيجي. يتعين على الولايات المتحدة وحلفاء الناتو وأوروبا التوصل إلى بيان مشترك، والهدف من الحرب هو التأكد من استعادة أوكرانيا لأراضيها".

وفيما يتعلق بالتصعيد من الجانب الروسي، أشار كاسباروف إلى أنه "ليس لدى بوتين أي سبب للتصعيد. جيشه عالق حاليًا في أوكرانيا. لا أعتقد أن لديه أي فرصة في مواجهة الناتو. صواريخ أوكرانيا قديمة الطراز تضرب الراية الروسية. جيشه ليس ندًا للناتو، ولا أعتقد أن جنرالته على استعداد للانتحار لصالح طموحات بوتين الجيوسياسية".

وعند سؤاله عما إن كانت هناك مشاعر مناوئة للكرملين داخل روسيا، قال كاسباروف "نعم. لكن هذا هو ترتيب التحركات التي لا يمكن عكسها. أولًا، يتعين على النخبة الروسية أن تدرك أن الحرب قد خسرت. الأخبار السيئة القادمة من أوكرانيا ستدفع المزيد من الناس للظهور، لأن المصاعب الاقتصادية ستزيد"، متابعًا بقول "لذلك، الانهزام العسكري في أوكرانيا، ومن ثم الثورة الاجتماعية، بعدها سيكون لديك الأوضاع الموالية لحدوث انقلاب، لأن العديد من دائرة بوتين المقربين سيبحثون عن كبش فداء، ودائمًا ما يكون الدكتاتور من يلام على كل الفشل".