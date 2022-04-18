رد الرئيس الأوكراني على مذيع CNN بعد "قد لا تنجو من هذه الحرب"

تحدث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة حصرية مع مذيع CNN، جايك تابر، عن أطفاله، وكيف يريد منهم ومن الشعب الأوكراني أن يتذكروه في حال لم يتمكن من النجاة في الحرب التي تشنها روسيا على بلاده.

وتعقيبًا على سؤال مذيع CNN له عن الطريقة التي يريد أن يتذكره الناس بها، أجاب زيلينسكي إنه يريد أن يتم تذكره كـ"إنسان أحب الحياة إلى أقصى حد، وأحب عائلته وموطنه. ليس كبطل حتمًا. أريد أن يتذكرني الناس كما أنا عليه. إنسان اعتيادي".

أما عند سؤاله عن مصدر إلهامه، قال الرئيس الأوكراني إن الشعب هو من يلهمه، قائلًا "أعتقد أن شعبنا أصيل وفريد. ولا يمكنني تحمل أن أكون أسوأ منهم. في بعض الأحيان، عندما أشعر أن كل هذا خطير، أدرك أن كل الباقين منا يمرون بنفس الأمر أيضًا. ما يشعر به الناس ممن هم في الأقبية. من فقدوا أبناءهم. ما يشعر به جنودنا الآن. أعلم أن علي أن أكون الأقوى في هذا الوضع. هذا كل شيء. والأمر الأهم هو كيفية نظر أبنائي إلي. يجب أن يكونوا فخورين بي".