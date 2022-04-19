شاهد رد فعل امرأة عندما علمت أن ابنها الذي اختفى منذ سنوات ما زال حيًا

تم العثور على شاب يدعى، كونيرجاك أوسوالت يبلغ من العمر 19 عامًا، بعدما اختفى من منزل عائلته في كاليفورنيا منذ ما يقرب من 3 سنوات في ولاية يوتا، مما أثار الدهشة وجلب الراحة لوالديه الذين كانوا يخشون ألا يروه مرة أخرى.

وعندما وجدت الشرطة أوسوالت أول مرة كان يرتجف من شدة البرد أمام متجر صغير في مقاطعة سوميت، الشهيرة بمناطق التزلج، ووفقًا للشرطة، كان أوسوالت يعيش في الشوارع هناك منذ حوالي أسبوعين. بينما كانت عائلته تبحث عنه لسنوات، وتوزع المنشورات، وتبحث عبر الإنترنت على أمل أن يعود إلى المنزل.

صورة الشخص المفقود التي حددناها كانت هذه.