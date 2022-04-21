بوتين يوجه تحذيرًا للغرب مع اختبار روسيا لصاروخ "الشيطان 2" الباليستي

نشرت روسيا مقطع فيديو لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات. محدثة سلاحًا استراتيجيًا مع دفعها إلى الأمام بهجومها الجديد في منطقة دونباس بأوكرانيا.

تباهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الإطلاق كان "حدثاً هاماً"، قائلًا إن "هذا السلاح الفريد سيعزز حقًا الإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة، ويضمن بشكل موثوق أمن روسيا من التهديدات الخارجية، ويوفر مادة للفكر لأولئك الذين يحاولون، في خضم الخطاب العدواني المسعور، تهديد بلدنا".

صاروخ آر إس 28 سارمات، الذي يطلق عليه في بعض الأحيان أطلق عليه اسم "الشيطان 2"، تم الكشف عنه في عام 2016، وتم تصميمه ليحل محل صاروخ العصر السوفيتي، وتزعم روسيا أن بإمكانه حمل رؤوس نووية متعددة وله مدى يصل إلى أكثر من 6800 ميل، مما يجعلها قادرًا على ضرب الولايات المتحدة.

وتقول روسيا إن الصاروخ أطلق يوم الأربعاء بعد الظهر، من شمالي روسي عبر البلد إلى موقع اختبار في الشرق الأقصى.

من جانبه، قال البنتاغون إن الاختبار لم يكن مفاجأة، ولكن مسؤول دفاع أمريكي رفيع المستوى قال إن الإطلاق لم يكن شيئًا كان سيتم من قبل "قوة نووية مسؤولة" في البيئة المتوترة الحالية.