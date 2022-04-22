ربط ستيف هول، رئيس العمليات الروسية السابق لوكالة المخابرات المركزية CIA، وفاة اثنين من الأوليغارش الروس مؤخرًا بتاريخ الكرملين في التعامل مع منتقديه.

وقال هول إن "من السهل بالنسبة لنا الموجودين في الغرب أن نفكر أن هذه عمليات مؤامرة كبيرة، وربما يكونوا قد ماتوا بشكل طبيعي، لكن المشكلة هي أنه عندما يكون هناك شخص يتحدث ضد الحكومة الروسية، من الأوليغارش أو من الاشخاص الموجودين داخل روسيا، مثل نافالني، أو كان شخصًا قتله الروس أو حاولوا قتله خارج روسيا، تبدأ برؤية هذا النمط في الحكومة الروسية بمهاجمة نقادها، سواء كانوا في الداخل - مما يجعل الأمر أسهل، أم في الخارج".

وتابع بالقول "لا يمكن أن ننسى سيرغي سكريبال قبل بضعة سنين الذين كان في المملكة المتحدة في ذلك الوقت والذي تعرض لمحاولة اغتيال. لذا فإن هؤلاء الأوليغارش في موقف صعب".

وأشار هول إلى أن الأوليغارش يتأثرون اقتصاديًا بما يحدث ويبدأون بانتقاد الحكومة الروسية، "لكن تبدأ مثل هذه الأمور بالحدوث، الأمر الذي يخدم مصالح بوتين، بوضع قيود على هؤلاء الأشخاص".