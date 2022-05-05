رصدته درون روسية.. فيديو يظهر حجم الدمار الهائل في بلدة أوكرانية

أظهر مقطع فيديو التقطته طائرة بدون طيار فوق بلدة بوباسنا الأوكرانية الدمار المذهل الذي لحق بالمنازل عبر المناطق الشرقية من لوغانسك ودونيتسك.

ويُظهر الفيديو أن كل الممتلكات في وسط المدينة دمرت أو تضررت. ويبدو أن معظمها أصيب بنيران المدفعية أو الصواريخ الروسية.

وقال سيرهي هايدي ، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوهانسك ، إن "الروس لا يدمرون بوباسنا فحسب. إنهم يزيلونها من خريطة منطقة لوهانسك".

ونشر الفيديو في الأصل على قناة بموقع تيليغرام موالية لروسيا ويبدو أنه التقط بطائرة درون روسية استخدمت لمساعدة المشاة الروس في مطاردة آخر المدافعين الأوكرانيين عن المنطقة.