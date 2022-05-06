شاهد ما حدث عندما سقطت 6 صواريخ روسية على مجمع سكني في أوكرانيا

تعرضت مدينة كراماتورسك خلال الليل للقصف بستة صواريخ على الأقل. وكان لها تأثير مدمر بشكل واضح. ويشير حجم المبنى إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضم أي نوع من المعدات العسكرية.

لكن المشاهد هنا استثنائية تمامًا بالطريقة التي تم بها قطع هذه الأشجار تمامًا ، وتمزيقها إلى حطام ، وينطبق الشيء نفسه أيضًا على هذه المنازل.

وبشكل مثير للدهشة ، عدد قليل جدًا من الناس هنا ، مع الأخذ في الاعتبار حجم الضرر أصيبوا ولم يقتل أحد.

وهناك 25 جريحا ، ستة منهم نقلوا إلى المستشفى وشخص واحد في حالة حرجة.

والسبب في ذلك هو أن ما لا يقل عن ثلثي مدينة كراماتورسك قد غادروا بالفعل.