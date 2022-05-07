فيديو يظهر لحظات انفجار فندق شهير في هافانا

أظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى بعد انفجار فندق ساراتوغا الشهير من فئة الخمس نجوم في العاصمة الكوبية، هافانا، ويواصل عمال الإنقاذ الكوبيون مهمتهم القاتمة المتمثلة في غربلة كميات هائلة من الأنقاض في المبنى، في وقت مبكر من يوم الجمعة.

مسؤولون كوبيون قالوا إن شاحنة محملة بالغاز قد وصلت للفندق وهو غاز لمستخدمي الفندق للطهي حيث يستعد عمال الفندق لإعادة فتح الفندق أمام السياح الأسبوع المقبل.

وبطريقة ما خلال تسليم هذا الغاز إلى الفندق ، تسبب تسرب على ما يبدو في امتلاء الفندق بالغاز بالكامل مما أدى إلى انفجار هائل دمره.