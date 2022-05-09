قالت المبعوثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن قرار طالبان الجديد الذي يأمر النساء الأفغانيات بتغطية وجوههن "غير معقول"، وذلك في مقابلة مع مذيع CNN، جيك تابر.

وقالت غرينفيلد، تعليقًا على إعلان طالبان أنها ستسجن أو تقيل من العمل من لا ترتدي البرقع أو أولياء أمورهن إن "الأمر يظهر مجددًا ما طالبان قادرة على القيام به. قلنا منذ اليوم الأول، سنحكم عليهم من خلال أعمالهم، وليس كلماتهم. وأعتقد أن هذه الأعمال - في يوم الأم - تبعث رسالة تقشعر لها الأبدان للعالم".

وتابعت "قمنا بكل ما هو ممكن لدعم الأفغانيات، وسوف نستمر في انتقاد طالبان لأعمالها، في الولايات المتحدة وكدوري في مجلس الأمن كرئيسة لمجلس الأمن. ما قاموا به اليوم لا يعقل وأنا متأكدة أن بإمكاننا توقع المزيد منهم، وهذا يضاعف التزامنا تجاه الأفغانيات".