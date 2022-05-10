اضطر الجيش في سريلانكا إلى إنقاذ رئيس الوزراء المنتهية ولايته، ماهيندا راجاباكسا، في وقت مبكر الثلاثاء، بعدما اشتبك متظاهرون قرب منزله.

وقالت مصادر لـCNN إن المتظاهرين حاولوا مرتين اختراق مجمعه لكنهم فشلوا.

واستقال رئيس الوزراء، الاثنين، بعد أسابيع من الاضطراب المدني إثر أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود.

ولقي العديد من الأشخاص حتفهم يوم الاثنين وحده بعد اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة كولومبو.

وفي رسالة استقالته، قال رئيس الوزراء إنه يستقيل للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة انتقالية لتساعد في نشل البلاد من الأزمة.