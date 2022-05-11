يدق المسؤولون الأوكرانيون في إقليم لوغانسك ناقوس الخطر بشأن جسر عائم روسي أقيم قبل أيام قليلة قد يسمح للقوات الروسية بتهديد الدفاعات الأوكرانية وطرق الإمداد.

وركز الأوكرانيون على الجسور في تلك المنطقة كثيرًا، مع وجود قلق بشأن نهر سيفرسكي دونيتس الموجود في نفس المنطقة، حيث كان أحد المخاوف طوال الوقت هو أن الروس سوف يتمكنون من الوقوف خلف القوات الأوكرانية، عزلهم وقطع إمداداتهم ثم مهاجمتهم.

وكان الأوكرانيون ينسفون الكثير من الجسور الخاصة بهم مع انسحابهم من بعض المناطق مع دخول الروس، مع العلم أن الروس قوة عسكرية تقليدية للغاية، فهي بحاجة إلى نقل قطع كبيرة من المعدات والمدفعيات والدبابات وما شابه، وبالتالي فهي بحاجة إلى جسور. لذا فقد تمكن الأوكرانيون من الإضرار بهذه الجسور ومحاولة قطعها، بينما يحاول الروس إعادة بنائها.