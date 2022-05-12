تقول ماريا "ماشا" أليوخينا، عضوة فرقة بوسي ريوت الموسيقية، إنها هربت من روسيا مرتدية زي عامل توصيل طعام.

وتحدثت ناقدة الكرملين إلى مذيع CNN، أندرسون كوبر، لمناقشة سبب هروبها، والطريقة التي تمكنت فيها من عبور الحدود إلى بيلاروسيا ومنها إلى ليتوانيا دون جواز سفر.

وقالت أليوخينا "كنت أرتدي سوار مراقبة إلكتروني وكانت حريتي مقيدة. قبلها كنت رهن الإقامة الجبرية. قبل السوار الإلكتروني، تم اعتقالي 6 مرات، وأمضيت 6 فترات من 15 يومًا في السجن، كما لو أنه اعتقال مزدوج".

أما عن فكرة ارتداء زي عامل توصيل الطعام، فأشارت ماشا إلى أنها "كانت فكرة لوسي، استخدمتها هي أولاً. ثم استخدمتها عندما حان دوري. الشيء تنكرت في هذا الزي للخروج من الشقة التي كانت تحيط بها الشرطة السياسية. كما تعرضت لموقف أكثر صعوبة، لأنه صودر جواز سفري الدولي".

وتابعت "لدينا في روسيا، جميع المواطنين لديهم جوازين، داخلي ودولي. ليس من الممكن السفر بجواز داخلي، لأنه باللغة الروسية كليًا، وهو ليس بأي أهمية للعالم، وإنما لروسيا فقط. لذا، صادروا جواز سفري الدولي".

وتمكنت ماشا من الخروج من روسيا وعبور الحدود إلى بيلاروسيا، حيث بقيت هناك دون التسجيل بجواز سفرها بمساعدة من بعض الأصدقاء، قبل أن تنتقل عبر الحدود إلى ليتوانيا.

وأشارت ناقدة الكرملين إلى أنها حاولت عبور الحدود إلى ليتوانيا 3 مرات، قائلة "المرة الأولى كانت كابوسًا، الثانية كان لا بأس بها، قالوا لي لا فقط. المرة الأولى كانت مروعة، فتشوني وفتشوا السيارة، أمضيت ساعتين في الحديث إلى محقق مروع من الاستخبارات وما شابه".