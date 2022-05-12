يقدم مايك ليونز، الضابط المتقاعد برتبة رائد بالجيش الأمريكي، تحليله لآخر الهجمات وتحركات القوات في الحرب الروسية ضد جيش أوكرانيا الذي أحرز تقدمًا في استعادة السيطرة على بلدات في منطقة خاركيف ووضع علم البلاد مجددًا في المنطقة.

وبحسب ما يعتقده الخبير العسكري أن الجيش الأوكراني سيتجه نحو المنطقة الشرقية لاستعادة البلدات من الروس، حيث ستضطر القوات الروسية لمغادرة مواقعها في مدينة إيزيوم في الجنوب في منطقة دونباس والاتجاه لتعزيز قواتها في مدينة كوبيانكس والتي تعتبر نقطة الإمداد اللوجستية الرئيسية للروس.