توب 5: أمير قطر يزور إيران.. وكوريا الشمالية تعلن عن أول إصابة بكورونا

من زيارة أمير قطر إلى إيران وتصريحاته عن مقتل مراسلة قناة الجزيرة في القدس شيرين أبو عاقلة، إلى إعلان كوريا الشمالية عن أول إصابة بفيروس كورونا بعد مرور أكثر من عامين على بدء الجائحة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أمير قطر يزور إيران.. ويحمل القوات الإسرائيلية مسؤولية قتل شيرين أبو عاقلة

عقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الخميس، جلسة مباحثات رسمية بالقصر الجمهوري في طهران، تلاها مؤتمر صحفي مشترك، طالب فيه أمير قتل بمحاسبة قتلة مذيعة قناة الجزيرة في القدس شيرين أبو عاقلة.

فيديو صادم يرصد قتل جنود روس لمدنيين أوكرانيين بإطلاق النار عليهما من الخلف.. شاهد ما حدث لهما

مثال صارخ لجريمة حرب محتملة ارتكبتها القوات الروسية، مثال لم يره العالم بعد لجنود روس يطلقون النار على مدنيين من الخلف.

كوريا الشمالية تسجل أول إصابة بفيروس كورونا.. وكيم جونغ أون يأمر بإغلاق جميع المدن

أبلغت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بـ "كوفيد-19"، ووصفتها بأنها "حالة طوارئ وطنية كبرى"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية KCNA الخميس.

رفضتها مصر ولبنان.. مصادر تكشف لـCNN مسار سفينة روسية محملة بقمح مسروق من أوكرانيا

كشفت مصادر ملاحية ومسؤولون أوكرانيون، في تصريحات لـCNN، أن سفينة تجارية روسية محملة بالحبوب المسروقة من أوكرانيا، أُبعدت عن ميناء واحد على الأقل على البحر الأبيض المتوسط، وهي الآن في ميناء اللاذقية السوري.

وزير السياحة الأردني لـCNN: التأشيرة متعددة السفرات ستنشط حركة الزوار

انطلقت النسخة التاسعة والعشرين من معرض سوق السفر العربي 2022 بدبي الإثنين، والذي يسلّط الضوء على مستقبل صناعة السفر والسياحة. وخلال مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أشار وزير السياحة والآثار في الأردن، نايف حميدي الفايز، إلى التحديات التي واجهها قطاع السفر في البلاد خلال جائحة "كوفيد-19"، إضافةً إلى فوائد تطبيق إجراءات مثل التأشيرة متعددة السفرات.