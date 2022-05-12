توب 5: أمير قطر يزور إيران.. وكوريا الشمالية تعلن عن أول إصابة بكورونا

من زيارة أمير قطر إلى إيران وتصريحاته عن مقتل مراسلة قناة الجزيرة في القدس شيرين أبو عاقلة، إلى إعلان كوريا الشمالية عن أول إصابة بفيروس كورونا بعد مرور أكثر من عامين على بدء الجائحة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
عقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الخميس، جلسة مباحثات رسمية بالقصر الجمهوري في طهران، تلاها مؤتمر صحفي مشترك، طالب فيه أمير قتل بمحاسبة قتلة مذيعة قناة الجزيرة في القدس شيرين أبو عاقلة.
كشفت مصادر ملاحية ومسؤولون أوكرانيون، في تصريحات لـCNN، أن سفينة تجارية روسية محملة بالحبوب المسروقة من أوكرانيا، أُبعدت عن ميناء واحد على الأقل على البحر الأبيض المتوسط، وهي الآن في ميناء اللاذقية السوري.
انطلقت النسخة التاسعة والعشرين من معرض سوق السفر العربي 2022 بدبي الإثنين، والذي يسلّط الضوء على مستقبل صناعة السفر والسياحة. وخلال مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أشار وزير السياحة والآثار في الأردن، نايف حميدي الفايز، إلى التحديات التي واجهها قطاع السفر في البلاد خلال جائحة "كوفيد-19"، إضافةً إلى فوائد تطبيق إجراءات مثل التأشيرة متعددة السفرات.