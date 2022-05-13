شاهد.. شباب مهووسون بألعاب الفيديو يستخدمون الـ"درون" لقتل الجنود الروس

تلتقي إرين بورنيت مراسلة CNN بأحد الأوكرانيين وهو واحد من المقاتلين الذين يستخدمون طائرات بدون طيار "الدرون" وتكنولوجيا جوية لقتل الجنود الروس.

فهو يقوم بإنشاء خريطة باستخدام طائرته بدون طيار ويضع علامات على مواقع الأهداف المراد تتبعها ويحلق بعدها من مسافة بعيدة جدًا ويضرب الأهداف ويقتل الجنود بالموقع.

يقول المقاتل الأوكراني إنهم يستخدمون طائرات بدون طيار صينية، ويقدم الصينيون للروس برامج يمكنها تقصي واكتشاف مواقعهم، حيث تمكن الروس من معرفة أين يبدؤون بالتحليق وأين يهبطون بطائراتهم ويقومون باستهداف مواقعهم.