من جزيرة الثعبان، التي قامت القوات الأوكرانية فيها بمقاومة صلبة في بداية الغزو الروسي، ظهر فيديو جديد لمروحية روسية يتم تدميرها من قبل قصف صاروخي أوكراني.

وقالت أوكرانيا إن قواتها دمرت عددًا من الأصول الروسية في الجزيرة في الأسابيع الأخيرة، وأن سفينة روسية سميت تيمنًا برياضي سوفيتي معروف، تشتعل النيران فيها ويتم قطرها بعيدًا عن الجزيرة، مزاعم من الجدير أن نشير إلى أن CNN لم تتمكن من التحقق منها.

الرائد المتقاعد بالجيش الأمريكي، مايك ليونز، يحلل عبر هذا الفيديو كيف ستقاتل قوات أوكرانيا القوات الروسية في البحر الأسود.