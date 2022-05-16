اتُهم رجل من ولاية فيرمونت الأمريكية، بقتل والدته في البحر عام 2016، للحصول على أموال عائلته، ويُزعم أنه قتلها وأغرق القارب قبالة سواحل نيو إنغلاند.

ولم يتم استرداد جثة والدته.

حيث تلقى كارمان ما يقرب من 550 ألف دولار عند وفاة جده، وكان على استعداد لتلقي ملايين أخرى باعتباره الوريث الوحيد لوالدته.

فيما هو مشتبه به رئيسي في مقتل جده كآخر شخص يراه حيًا عام 2013 بعد عشاء معه في نفس الليلة.

يوم الأربعاء الماضي، مثُل أمام محكمة فيدرالية ودفع ببراءته من تهم الاحتيال وقتل والدته، لكن لم توجه إليه تهمة في وفاة جده.