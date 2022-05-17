القوات الجوية الأمريكية تعلن نجاح اختبار صاروخ يفوق سرعة الصوت

أعلنت القوات الجوية الأمريكية عن إجراء اختبار ناجح لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت خلال نهاية الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد شهر من الإعلان عن البرنامج، حيث عانى من تأخيرات بسبب "حالات شاذة في اختبارات الطيران الأخيرة."

تم إطلاق سلاح الاستجابة السريع من الجو بنجاح من قاذفة B-52H قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا يوم السبت وحقق سرعات تفوق سرعة الصوت.

ARRW هو سلاح تفوق سرعته سرعة الصوت يستخدم صاروخًا معززًا لتسريع الصاروخ إلى سرعات تزيد عن 5 ماخ، أو خمسة أضعاف سرعة الصوت.

ثم تنفصل مركبة انزلاقية تفوق سرعة الصوت عن الداعم وتتجه بسرعة عالية نحو هدفها.

في منتصف شهر مارس، اختبرت الولايات المتحدة بنجاح سلاحا فائق الصوت (HAWC)، لكنها لم تعلن عنه لتجنب تصعيد التوترات مع روسيا حيث كان الرئيس جو بايدن على وشك زيارة أوروبا.

جاء الاختبار بعد أيام من قول روسيا إنها استخدمت صاروخها الأسرع من الصوت أثناء غزوها لأوكرانيا، بدعوى أنه استهدف مستودع ذخيرة في غرب أوكرانيا.