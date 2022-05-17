توب 5: "حزب الله" يخسر الأغلبية.. واشتباكات مسلحة في طرابلس الليبية

من إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي أظهرت خسارة جماعة حزب الله للأغلبية، إلى الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس بعد دخول فتحي باشاغا، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

خسر حزب الله اللبناني المدعوم من إيران الأغلبية النيابية في الانتخابات التشريعية، التي شهدت الثلاثاء، تحقيق خصومه مكاسب كبيرة بالإضافة لفوز عدد من ممثلي الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ابتداء من عام 2019 بمقاعد نيابية.

اشتبكت مجموعات مسلحة تمثل زعماء سياسيين متناحرين في العاصمة الليبية طرابلس، ليلة الاثنين-الثلاثاء، مما أثار مخاوف الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن عودة العنف والصراع على السلطة في البلاد.

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

تعرض الأوكراني ميكولا كالينيتشينكو إلى الدفن حيًا بجانب شقيقيه، حسبما يقول، وذلك بعدما أتى الجنود الروس إلى القرية التي يقطنونها بحثًا عن رجال يعتقدون أنهم مسؤولون عن هجوم على إحدى قوافلهم.

في موقع تصوير مسلسل" سوتس"، النسخة العربية من مسلسل تلفزيوني أمريكي شهير، نجلس مع الممثلتين، تارا عماد وريم مصطفى. ومع زيادة عدد منصات البث عبر الإنترنت الجديدة في المنطقة، تعتقد الممثلتان أنها توفر فرصة لمشاهدة المزيد من المحتوى العربي حول العالم، كما أنها تفتح الأبواب أمام النساء في صناعة السينما والمسلسلات.​​​​​​​