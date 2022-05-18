تحدث مراسل CNN، فيكتور بلاكويل، بشكل عاطفي عن تغطية حادثة إطلاق نار جماعي أخرى في الولايات المتحدة، بعد مقتل 10 أشخاص في مذبحة في سوبر ماركت في بوفالو بنيويورك، حيث تساءل عما إن كان من المفترض أن يتقبلوا هذا الواقع وما إن كان عليهم العيش بهذه الطريقة.

وقال بلاكويل تعليقًا على حادثة إطلاق نار جماعي وقعت مؤخرًا في البلاد "كنت أعدد في السيارة، أثناء حديثي مع منتجي، لقد غطيت 15 من حوادث إطلاق النار الجماعية هذه، أو تلك التي تمكنت من إحصائها على الأقل، ونستمر في الحديث عن أن الديمقراطيين سيقولون إن السبب هو الأسلحة وأن الجمهوريين سيقولون إن السبب هو الصحة النفسية، ولن يتغير شيء".

وتابع بالقول "من المرجح أنني سأقوم بتغطية حدث مشابه آخر هذا العام. عائلة تلو الأخرى، ليس لديها أي مكان للذهاب بأساها. سنجري محادثة سياسية لاحقًا، لكن، هل يفترض أن نعيش بهذه الطريقة؟ هل مصيرنا هو مواصلة القيام بهذا الأمر؟ مدينة بعد مدينة؟ هل تقبلنا حقًا أن هذا ما سيكون عليه وضعنا؟".