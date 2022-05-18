زار الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى مدينة بافالو في ولاية نيويورك الأمريكية، حيث تم مقتل 10 أشخاص في حادثة إطلاق نار بسلاح رشاش من قبل بايتون جيندرون، الذي يبلغ 18 عامًا والتي تم اعتبارها جريمة كراهية وعملًا من أعمال التطرف العنيف بدوافع عنصرية وفقًا لبيان المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند.

أصدر جيندرون بيانًا عنصريًا من 180 صفحة يتضمن تفاصيل حول مجموعة الأسلحة النارية التي كان بحوزته، بما في ذلك بندقية عسكرية معدلة بشكل غير قانوني يُزعم أنه استخدمها في هجوم يوم السبت وبندقية قال إن والده قد اشتراها له.

وتقول الوثيقة إنه خطط لاستخدام السلاح الناري وبندقية الصيد لمواصلة استهداف السود في أماكن أخرى من مدينة بافالو إذا لم يتم إيقافه في السوبر ماركت.