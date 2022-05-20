انتقد ميخائيل خودارينوك، وهو كولونيل روسي سابق، غزو بوتين لأوكرانيا عبر التلفزيون الرسمي الحكومي، لكنه تراجع عن موقفه وكانت له نبرة مختلفة بشكل ملحوظ فيما بعد.

وظهر خودارينوك سابقًا وهو يقول "مع دخول المساعدات العسكرية الأوروبية حيز التنفيذ الكامل يمكن أن ينضم مليون جندي أوكراني إلى القتال قريبًا، بينما - بصراحة - سيزداد الوضع في روسيا سوءًا".

واستمر بالقول "نحن معزولون جغرافيا. العالم كله ضدنا، حتى لو كنا لا نريد الاعتراف بذلك".

لكن الكولونيل المتقاعد نفسه ظهر في وقت لاحق على التلفزيون الرسمي، بلهجة مختلفة هذه المرة، قائلًا "عندما يتحدث الناس عن أوكرانيا وحصولها على قدرات للرد، إنه تضخيم كبير، وفيما يتعلق بإجراءات قيادتنا العليا، فهناك كل الأسباب التي تدفعنا للاعتقاد أن تطبيق الخطط سيعطي أوكرانيا في المستقبل القريب مفاجأة غير سارة".