روسيا تدعي "التحرير الكامل" لمصنع آزوفستال بماريوبل

ادعت روسيا الجمعة أن قواتها "حررت بالكامل" مصنع الصلب المحاصر في آزوفستال في مدينة ماريوبل الساحلية جنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، إن "المجموعة الأخيرة المكونة من 531 مسلحًا استسلمت"، مشيرًا إلى المقاتلين الأوكرانيين الذين قاوموا لعدة أسابيع الهجوم الروسي على المصنع.

في وقت سابق، أصدر القائد الأوكراني لفوج آزوفستال، المقدم دينيس بروكوبينكو، الأمر بوقف الدفاع عن مدينة ماريوبل.

وأصدر رسالة فيديو قصيرة من داخل مصنع الصلب في آزوفستال قال فيها إن القيادة العسكرية العليا "أصدرت أمراً بالحفاظ على حياة وصحة جنود الحامية والتوقف عن الدفاع عن المدينة".

لا يمكن لـ CNN التحقق بشكل مستقل من أن جميع القوات الأوكرانية قد أخلت مصنع الصلب.