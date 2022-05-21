رئيس أفغانستان الأسبق لـCNN: مغادرة غني تسببت بانهيار الحكومة الأفغانية

قال الرئيس الأفغاني الأسبق، حامد كرزاي لـCNN إنه لا يجب على المذيعات الأفغانيات إطاعة أمر لبس "غطاء على الوجه" إذ أن لا علاقة له بالحجاب وليس من الثقافة الأفغانية، مضيفًا أن مغادرة أشرف غني من البلاد تسبب في انهيار الحكومة الأفغانية.

"أتمنى لو لم يغادر ذلك اليوم، أتمنى لو بقي في البلد. كنا قد خططنا لإرسال وفد إلى قطر من أجل نقل السلطة أو تقاسم السلطة بشكل جيد ومعقول وعلني من شأنه أن يؤدي إلى تسوية يُنظر إليها على أنها شرعية ومقبولة من جميع السبل للشعب الأفغاني والحصول على اعتراف دولي. لذا نعم، تركه تسبب في ذلك الانهيار".