ادعى أنه فتاة وابتزه جنسيا.. مراهق ينتحر والسلطات تنبه الأهالي

انتحر مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا بعد ساعات من تعرضه للخداع. يقول مكتب التحقيقات الفدرالي الـFBI إنه جزء من زيادة مقلقة في حالات "الابتزاز الجنسي".

تلقى رايان نجل بولين ستيوارت الرسالة ذات مساء في فبراير. بعد ساعات، رايان المذعور قتل نفسه. تواصل معه شخص ما متظاهرًا بأنه فتاة وبدأوا محادثة.

سرعان ما أصبحت محادثتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حميمة. المجرم الإلكتروني الذي انتحل صفة فتاة، أرسل لرايان صورة عارية، ثم طلب إحداها في المقابل.

بينما أرسلها لهم، طالبوا منه 5000 دولار. قال لهم إنه لا يستطيع. فخفضوا المبلغ.

وافق رايان، طالب في المدرسة الثانوية، على الدفع للمجرمين من مدخراته الجامعية، لكن مطالبهم زادت.

هددوا بنشر الصورة لأفراد الأسرة، ونشرها على الإنترنت.

لقد اعتقد حقًا في ذلك الوقت أنه لا توجد طريقة للاستمرار إذا تم نشر هذه الصور بالفعل عبر الإنترنت. أظهرت رسالته أنه كان مرعوبًا تمامًا.