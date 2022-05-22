شاهد.. كاميرا ضابط شرطة توثق لحظة إنقاذه لطفل من منزل محترق

أنقذ ضابطان من ولاية فلوريدا حياة صبي يبلغ من العمر 9 سنوات ليلة الخميس، وسحبه عبر نافذة منزل محترق.

وصل الضابطان من مكتب عمدة مقاطعة هيلزبره بعد الساعة 11 مساءً بقليل، إلى منزل تلتهمه النيران وقيل لهم إن هناك طفلًا لا يزال في المنزل، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب العمدة.

وتُظهر لقطات من كاميرا الجسد التي يرتديها الضابط كيفن رايش ونائبه ألكسندر مالدونادو وهما يعملان لأكثر من أربع دقائق لإنقاذ صبي يدعى أوين، وذلك عن طريق كسر النوافذ ومحاولة إقناعه بالخروج باستخدام مصابيحهم أثناء انبعاث الدخان من داخل المنزل.