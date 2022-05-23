زيلينسكي: قد يُقتل ما يصل إلى 100 شخص باليوم إثر القتال شرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ما يصل إلى 100 شخص قد يُقتلون كل يوم في القتال في شرق أوكرانيا، حيث ركزت روسيا جهودها العسكرية في الأسابيع الأخيرة.

"لا أعرف بشكل كامل إلى من موجهة العريضة، ربما موجهة لي. من ناحية أخرى، ربما ينبغي أن توجه للآباء الذين فقدوا أبنائهم، المحاربين الذين ضحوا بحياتهم للدفاع عن أوكرانيا، أو المنطقة، أو المدينة؟ لم يكونوا في الغالب يدافعون عن المدينة التي ولدوا فيها، ليس عن مدينتهم. نظرًا لأن 50 إلى 100 رجل يمكن أن يُقتلوا اليوم في أصعب منطقة في الجنوب الشرقي دفاعًا عن دولتنا واستقلالنا".