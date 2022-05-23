فاجأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مستشاريه عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك عسكريًا إذا غزت الصين تايوان، وذلك أثناء مؤتمر صحفي له في اليابان.

وقال بايدن ردًا على سؤال "لم ترد الانخراط في النزاع الأوكراني عسكريًا لأسباب واضحة. هل أنت على استعداد للمشاركة العسكرية للدفاع عن تايوان إذا توجب الأمر ذلك؟"، قائلًا "نعم".

واستطرد بالقول "هذا التزام قطعناه... نحن نتفق مع سياسة الصين الواحدة. لقد وقعنا عليه، وجميع الاتفاقات المبرمة من هناك. لكن الفكرة القائلة بأنه - ما يمكن أخذه بالقوة، خذه بالقوة، ليست مناسبة. سيؤدي ذلك إلى زعزعة المنطقة بأكملها ويكون إجراءً آخر مشابهًا لما يحدث في أوكرانيا".

من جانبه، قال البيت الأبيض، منذ هذه التعليقات، إن سياساته لم تتغير.