قال الهلال الأحمر الإيراني إن مبنى من 10 طوابق انهار في مدينة عبادان جنوب غرب محافظة خوزستان الإيرانية، الاثنين، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 27 آخرين.

وقال الهلال الأحمر إن ما لا يقل عن 80 شخصاً ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها الهلال الأحمر فرق الإنقاذ في الموقع وهي تزيل الأنقاض والحطام من المبنى المدمر. وقال الهلال الأحمر إنه تم إرسال مروحية و12 فريقًا وكلابً بوليسية مع استمرار عملية الإنقاذ.

وقال الهلال الأحمر: “تواجه المباني المجاورة أيضًا ظروف غير مستقرة وهي عرضة لخطر الانهيار".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المدعي الخاص في عبادان أن مالك المبنى والمقاول اعتقلا.، مضيفة أن سبب الانهيار ما زال قيد التحقيق.