شرح المحلل العسكري في CNN، الكولونيل المتقاعد سيدريك لايتون، سبب استهداف القوات الروسية للبنية التحتية للسكك الحديدية في أوكرانيا بمنطقة دنيبرو.

وقال لايتون إن ما يحاول الروس فعله "هو أنهم يحاولون قطع إمداد السكك الحديدية"، مؤكدًا أن "السكك الحديدية في أوكرانيا مهمة للغاية. هي أكثر أهمية في أوكرانيا مما هي في الولايات المتحدة".

وأشار المحلل العسكري إلى أنه "إذا وصلت إلى دنيبرو... فإن هناك السكك الحديدية التي تأتي من خاركيف، وتلك التي تأتي من مدينة كييف، وتلك التي تتجه شرقًا، وبمجرد قطع كل هذا المكان، ينتهي بك الأمر إلى الحصول على وضع قد تكون القوات الأوكرانية فيه مقطوعة عن خطوط التوريد الخاصة بها ومن التعزيزات".

وتابع لايتون بالقول "إذا فعلوا (الروس) ذلك، فهذا - كما تعلمون، أكره أن أقول ذلك - لكنها نهاية اللعبة بشكل أساسي للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة تحديدًا، إذا كان سيُسمح للروس بالمضي قدمًا بهذه الطريقة".