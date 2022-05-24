في مقطع فيديو جديد نشرته القوات الأوكرانية، يتم استخدام طائرات بدون طيار متطورة أجنبية الصنع لمحاربة القوات الروسية. وتعرض مقاطع الفيديو المشاهد من طائرة "كاميكازي" قبل لحظات من قصفها لدبابة روسية، حيث يعتبر هذا أول استخدام مؤكد لطائرة كاميكازي.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت 100 طائرة سويتش بليد إلى القوات المسلحة الأوكرانية سابقًا. المزايا التي تتمتع بها في الميدان هي إمكانية إطلاقها من مسافة، قرابة 25 ميلًا، مما يعني أن باستخدامها، وإمكانية إطلاقها من مسافة، يمنح القوات الأوكرانية ميزة غير متكافئة أثناء محاولتهم استهداف الدبابات والعتاد على الجانب الروسي.