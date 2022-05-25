توم كروز يرعب جيمس كوردن بجولة على طائرة.. شاهد ما حدث

طار توم كروز، نجم فيلم Top Gun: Maverick، بطائرة مقاتلة مع مضيف برنامج The Late Late Show، جيمس كوردن، الذي كان مرعوبًا من هذه الرحلة التي لم يسبق لها مثيل.

كروز طيار مرخص وقد قدم مؤخرًا تفاصيل عن التدريب المكثف على الطيران الذي احتاجه هو وممثلين آخرين لـ"Top Gun".

رغم أوراق كروز المعتمدة، لم يكن كوردن متحمسًا لهذه الرحلة التي تأتي مرة واحدة في العمر.

بعد أن اعتقد كوردن أنه نجا، زاد كروز المخاطر برحلة ثانية بطائرة حديثة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدفع فيها كروز كوردن للقيام بحركة جوية معه.

في عام 2018، أقنع كروز كوردن بمرافقته بحركات قفز بالمظلات.