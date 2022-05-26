رد رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق، أرسيني ياتسينيوك، في مقابلة مع CNN، على اقتراح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أن تتنازل أوكرانيا عن الأراضي في مفاوضاتها مع روسيا، رافضًا ذلك قطعًا، قائلًا "هذا يبدو مشابهًا للسياسة التي مهدت بالفعل الطريق لروسيا لغزو أوكرانيا، وغزو جورجيا، وضم القرم بشكل غير قانوني، وبطبيعة الحال، لتشكيل تهديد على جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأشار ياتسينيوك إلى أن "الخيار الوحيد الذي نملكه على الطاولة هو الفوز في ساحة المعركة. بعد ذلك فقط يمكننا أن نبدأ بالفعل محادثات ومفاوضات حقيقية. بخلاف ذلك، سيكون هذا استسلامًا لن تقبله أوكرانيا أبدًا، نقطة على السطر".

وكان كيسنجر قد اقترح أن تتنازل أوكرانيا عن الأراضي في مفاوضاتها مع روسيا، قائلًا "إن المفاوضات حول ضرورة السلام يجب أن تبدأ في الشهرين المقبلين أو ما شابه قبل أن تخلق تصعيدات وتوترات أصعب. أعتقد أن مواصلة الحرب إلى ما بعد تلك النقطة لن تكون حول حرية أوكرانيا، لكن حربًا جديدة ضد روسيا نفسها".