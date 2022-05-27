رغم قوة الصين الهائلة.. "مذبحة بحرية" قد تنتظر جيشها بسبب سلاح تايواني

"تتمتع روسيا والصين بصداقة بلا حدود"، كان هذا إعلان صادر عن الرئيسين الروسي والصيني عندما التقيا في 4 فبراير، عشية الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وبعد 20 يومًا من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، غزت موسكو أوكرانيا.

وتثير حرب روسيا غير المبررة مخاوف من أن يكون لدى الصين خطط مماثلة لتايوان، حيث تدعي بكين أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي تنتمي إلى الصين.

وتسلط الحرب الروسية في أوكرانيا الضوء على تحدٍ محتمل آخر للصين، فلمهاجمة أوكرانيا ، تحركت القوات الروسية عبر الحدود من روسيا ومن بيلاروسيا المجاورة.

ولكن لوصول الصين إلى تايوان، سيتعين على القوات الصينية عبور مضيق تايوان، أكثر من 100 ميل (180 كيلومترًا) من المياه المفتوحة.