جونسون يدعو لتسليح أوكرانيا براجمات صواريخ "MLRS" لمواجهة الجيش الروسي

وسط استمرار المعارك في أوكرانيا ، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحرز تقدماً بطيئاً، ولكنه ملموس في منطقة دونباس بأوكرانيا.

وقال جونسون، "أخشى أن يواصل بوتين، بتكلفة باهظة على نفسه والجيش الروسي، التقدم على الأرض في دونباس ، فهو يواصل إحراز تقدم تدريجي وبطيء ، لكنني أخشى أن يكون هناك تقدم ملموس. وبالتالي، من الأهمية بمكان أن نواصل دعم الأوكرانيين عسكريًا."

مضيفًا، "ما يحتاجون إليه الآن هو نوع من الصواريخ، ونظام إطلاق الصواريخ المتعددة ، MLRs ، التي ستمكنهم من الدفاع عن أنفسهم ضد هذه المدفعية الروسية الوحشية للغاية".