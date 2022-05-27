بسبب ماس كهربائي.. حريق مروّع بمستشفى يحصد أرواح 11 رضيعًا في السنغال

تم تنكيس الأعلام في السنغال بعد وفاة 11 رضيعًا حديثي الولادة في الدولة الواقعة غرب إفريقيا، وقال وزير الصحة في البلاد عبد الله ضيوف سار، إن الحريق ربما بدأ نتيجة ماس كهربائي، ووصف كيف حاول طاقم المستشفى إنقاذ الأطفال، لكن مات 11 واحد منهم.

وأعلن الرئيس ماكي سال فترة حداد وطني لمدة 3 أيام، وقام بالتغريد أيضًا عن ألمه جراء هذه الحادثة.

لكن الكثيرين غاضبون ويطالبون بإجابات، لأنها ليست المرة الأولى التي تندلع فيها النيران في وحدة الأطفال بمستشفى في البلاد.

ففي العام الماضي، توفي 4 أطفال في مستشفى في شمال السنغال، ويتساءل الكثيرون لماذا لم يتم تعلم الدروس مما حدث.