حصلت CNN على معلومات أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لترقية نوع الأسلحة التي تقدمها لأوكرانيا من خلال إرسال أنظمة صاروخية متطورة طويلة المدى، بعد طلب من المسؤولين الأوكرانيين.

كانت إدارة بايدن مترددة لأسابيع حول ما إذا كانت سترسل الأنظمة نظرًا لاحتمال أن تنظر روسيا إليها بشكل مبالغ.

يمكن لـ MlRS، كما هو معروف، إطلاق ما يصل إلى 186 ميلًا اعتمادًا على نوع الذخيرة. ويتم إطلاقها من مركبة متحركة على أهداف برية يمكن أن تسمح للأوكرانيين بضرب أهداف داخل روسيا بسهولة أكبر.

يوم الخميس، كرّر وزير الخارجية الأوكراني أنه بدون مثل هذه الأنظمة، لن تكون أوكرانيا قادرة على دفع روسيا إلى الوراء.