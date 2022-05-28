ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي اختبر بنجاح صاروخ كروز زيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت على مسافة 1000 كيلومتر (621 ميلا) يوم السبت.

وقد تم إطلاق الصاروخ من مياه بحر بارنتس باتجاه هدف في البحر الأبيض، وهو مدخل جنوبي يقع بالقرب من الساحل الشمالي الغربي لروسيا.

تم إطلاق الصاروخ كجزء من اختبار أوسع لأسلحة جديدة، وفقًا لبيان وزارة الدفاع.

أظهر فيديو الاختبار الذي شاركته وزارة الدفاع إطلاق صاروخ زيركون في مسار شديد الانحدار من فرقاطة أميرال غريغوروفيتش في البحر.

يُعد صاروخ كروز “زيركون” جزءًا من جيل جديد من أنظمة الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت التي طورتها روسيا منذ عام 2018 على الأقل.