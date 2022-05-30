وثقت الأم الأوكرانية أولينا غينيس بمذكرات فيديو تجربة عائلتها طوال فترة الحرب الروسية على بلدها، ورغم أن الكثيرين في كييف كانوا يغادرون، إلا أن أولينا قررت أنها ستبقى مع أطفالها.

وأكّدت الأم أنها تشعر بالأمان في العاصمة الأوكرانية، مضيفة أن "فرص موتنا في كييف متساوية مع فرص موتنا على الطريق. هناك شيء آخر، أريد أن يعيش أطفالي، بالطبع، ولكن جسديًا ونفسيًا، أريدهم أن يكونوا أقوياء وأحرار".

وكانت أولينا توثق حياة عائلتها وسط القصف والدمار، مسلطة الضوء على ما كان يحدث داخل أحد الملاجئ، وموثقة لحظات نادرة لكيفية تعامل أطفالها مع ما يجري حولهم.