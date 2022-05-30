أمضى رئيس كوريا الجنوبية الجديد يون سوك يول بضعة أسابيع مكتظة بالأعمال في منصبه - حيث استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتعامل مع أحدث اختبار للصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، بجانب الاشتراك في اتفاقية اقتصادية بقيادة الولايات المتحدة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات مع الصين.

في هذا الإصدار الخاص من برنامج Talk Asia، يتحدث الرئيس يون حصريًا إلى مراسلة CNN بولا هانكوكس بأول مقابلة له منذ توليه منصبه، ونستعرض لكم في هذا الفيديو ما قاله عن اختبارات كوريا الشمالية لصواريخ باليستية والتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إضافة إلى علاقته مع بايدن وتفاصيل اللقاء الذي جمعه به.