قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه تم حل المشكلات المرتبط بفرض حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا، في تصريحات على هامش قمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائية في بروكسل، الممتدة ليومين قبل قمة زعماء الاتحاد.

"إنه ليس سهلًا أبدًا. الشيء نفسه هنا، لقد حللنا الآن جميع المشكلات بشكل أساسي باستثناء واحدة وهي مسألة النفط الخام عبر خط الأنابيب. وهنا لا تزال المناقشات جارية. ليس لدي توقعات عالية جدًا من أننا سنحلها خلال الـ48 ساعة المقبلة، ولكن بعد ذلك. ودعوتي واضحة للغاية للدول الأعضاء. كان مفتاح النجاح ولا يزال التضامن مع أوكرانيا والوحدة في الاتحاد الأوروبي وهذا ما علينا أن نعمل."