استهدفت أشد الضربات الروسية ضراوة ليسيتشانسك، وقام مراسل CNN نك باتون والش بزيارة المدينة شرقي أوكرانيا، حيث يتعين على السكان الاختيار بين البقاء في منازلهم أو الفرار حفاظًا على حياتهم.

ليونيد، أحد سكان المدينة، قال "إطلاق نار. نوافذ تهتز. مخيف جدًا. إنها كارثة. قال لي رجل إن الألمان (في الحرب) كانوا أفضل".

بينما قالت آنيا إن "هناك الكثير من الناس ولكن لا يوجد غاز أو ماء أو كهرباء أو أي شيء. سألنا عمال الإغاثة اليوم متى سيعود كل شيء. وقالوا إنه لم يبق سوى البغايا والمدمنون. هذا يعني أن عمال الإغاثة غادروا".