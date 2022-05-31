اتفاقية تجارة حرة "رائدة" بين إسرائيل والإمارات

تم التوقيع في دبي على اتفاقية كبيرة تتطلع إلى 10 مليارات دولار في تجارة ثنائية حرة بين إسرائيل والإمارات، مما يعزز التحالف الاستراتيجي الذي تم تشكيله بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020

الاتفاقية الموقعة يوم الثلاثاء بعد شهور من المفاوضات ستزيل الرسوم الجمركية من 96٪ من البضائع المتداولة بين البلدين.

يسري الإعفاء الجمركي تدريجيًا ومن المحتمل فرضه على الأغذية والزراعة ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنها تعتبر أول صفقة تجارة حرة من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية، وهي الأسرع في تاريخ إسرائيل.

وأشاد المسؤولون الإماراتيون والإسرائيليون بالصفقة، واصفين إياها بـ "فصل جديد من الازدهار" في الشرق الأوسط، و "رائدة".