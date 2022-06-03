تجاهلت المدعية العامة في مقاطعة يوفالدي بتكساس، كريستينا بوسبي، أسئلة من مراسل CNN، شيمون بروكوبيتش، حول إطلاق النار الجماعي في مدرسة روب الابتدائية.

وبحسب مراسل شبكتنا، فقد قيل للمسؤولين بعدم الحديث بعد الآن عن القضية علنًا لأن مكتب النائب العام الآن جزء من هذا التحقيق.

كما أشارت المدعية العامة على المسؤولين بإحالة وسائل الإعلام إليها في حال طرح أحد منهم أي تساؤلات. لذلك، ذهب مراسل CNN إلى مكتبها لطرح أسئلة عليها.

وكما يظهر في الفيديو، كان المراسل يحاول طرح أسئلة على المدعية العامة، لكنها خرجت متجاهلة إياه مع مرافقة نائب العمدة لها إلى سيارتها، ثم غادرت بكل بساطة.

ولم ترد بوسبي الإجابة عن أي أسئلة، بينما قالت في نقطة ما إنه لا يوجد لديها تعليق عندما تحدث مراسل شبكتنا إليها داخل المبنى.