هل يلتقي بايدن بمحمد بن سلمان؟ الرئيس الأمريكي يوضّح أمام إعلاميين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا توجد لديه "خطط مباشرة" لزيارة المملكة العربية السعودية، في مؤتمر صحفي له، الجمعة، لكنه لم يستبعد الذهاب إلى الدولة الخليجية لملاقاة ولي العهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، في ظل سعيه لتحسين العلاقات في الشرق الأوسط.

وقال بايدن عند سؤاله عما إن كان سيذهب إلى السعودية "لست متأكدًا. ليس لدي أي خطط مباشرة في الوقت الحالي، ولكن دعني أخبرك، لقد شاركت في محاولة العمل مع كيفية تحقيق المزيد من الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وهناك احتمال أنني سألتقي مع كل من الإسرائيليين وبعض الدول العربية في ذلك الوقت، بما في ذلك، كما أتوقع، المملكة العربية السعودية، وسيتم تضمينها في ذلك إذا ذهبت، لكن ليس لدي أي خطط مباشرة في الوقت الحالي".