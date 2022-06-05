جدد البابا فرانسيس مناشدته لقادة الحكومات يوم الأحد للسعي لحل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

قال البابا في خطابه: “بينما يتواصل غضب الموت والدمار، وتنتشر المواقف المتضاربة، مما يؤجج تصعيدًا يزداد خطورة على الجميع، أجدد مناشدة القادة الوطنيين: "أرجوكم لا تجلبوا الدمار إلى الإنسانية، لا تدمروا الإنسانية".

كان ذلك بعد الصلاة في دير ريجينا كويلي يوم عيد العنصرة، حيث ظهر على نافذة الشقق البابوية المطلة على ساحة القديس بطرس.

وأضاف في خطابه أيضًا: "أجروا مفاوضات حقيقية ومحادثات ملموسة من أجل وقف إطلاق النار ومن أجل حل مستدام. استمع إلى الصرخة اليائسة للأشخاص الذين يعانون، نراها كل يوم في وسائل الإعلام، احترموا حياة الإنسان، أوقفوا التدمير المروع للمدن والقرى في كل مكان".

كما وجه البابا نداء يوم الأربعاء الماضي لرفع الحظر المفروض على صادرات القمح من أوكرانيا.