من تحذير بوتين لأمريكا بسبب إرسالها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا، وتوضيح مسؤولين لماذا تم تأجيل زيارة بايدن للسعودية، مرورًا باستدعاء قطر سفير الهند لتصريحات "مسيئة" للنبي محمد، وصولا إلى إطلاق كوريا الشمالية أكبر صاروخ بالستي لديها على الاطلاق... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، من أن موسكو ستضرب أهدافًا جديدة إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس.

أجل الرئيس بايدن اجتماعًا كان متوقعا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهي جلسة من المرجح أن تتم في رحلة أوسع إلى الشرق الأوسط في يوليو.

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لا تزال مستمرة، وأن أي نشاط في المنطقة المتنازع عليها تعد "عملا عدائيًا".

استدعت وزارة الخارجية القطرية السفير الهندي لدى الدوحة، وسملته مذكرة احتجاج رسمية، أعربت خلالها عن رفضها تصريحات مسؤول في الحزب الحاكم بالهند ضد النبي محمد.

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا واحدًا على الأقل، لم يحدد نوعه، باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية ويعد هذا الإطلاق السابع عشر لهذا العام.