أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنه ردا على استفزاز كوريا الشمالية بإطلاقها لثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقت يوم السبت، "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة" صباح الاثنين ما مجموعه ثمانية صواريخ أرض - أرض.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في البيان إن "إطلاق صواريخ أرض - أرض مشتركة بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة أظهر أنه حتى لو أقدمت كوريا الشمالية على سلوك استفزازي بإطلاق صواريخ من مواقع متعددة، فإن لدى جمهورية كوريا - الولايات المتحدة القدرة والاستعداد للضرب الفوري بدقة فيما يتعلق بأصل الاستفزاز وقوات القيادة والدعم، مع الحفاظ على وضعية المراقبة المستمرة.

وأضاف "جيشنا يدين بشدة استفزازات كوريا الشمالية المستمرة بالصواريخ الباليستية ويحث بشدة [الشمال] على التوقف الفوري عن الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية وتفاقم عدم الاستقرار الأمني في شبه الجزيرة الكورية".